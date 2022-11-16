Российских дошкольников будут воспитывать согласно "социокультурным ценностям народа"

Минпросвещения обнародовало проект федеральной образовательной программы дошкольного воспитания.

Как говорится в пояснительной записке, документ разработала рабочая группа ведомства совместно с сотрудниками Института возрастной физиологии Российской академии образования. Проект разработан в рамках курса министерства на унификацию всех образовательных программ и создания на каждом уровне обучения единой рекомендуемой версии программы.

Особенностью программы стал упор на патриотическое воспитание. Как считают авторы документа, основными функциями дошкольного образования являются "воспитание и развитие ребенка как гражданина Российской Федерации", приобщение детей к "духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа".

Во введении к программе сказано, что она направлена на воспитание и образование подрастающего поколения в "национально-культурных традициях РФ, знающих историю и культуру своей Родины".

Эксперты и педагоги раскритиковали проект новой программы дошкольного образования, сообщают "Ведомости".