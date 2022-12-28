В Югре "похоронили" 2022 год вместе с годом кролика

Югорчане продолжают удивлять страну новогодним креативом. В поселке Федоровский соорудили могильные плиты из снега, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотография опубликована в telegram-канале Осторожно | ЮГРА. На снимке изображены две могилы из снега. На одной изображен 2022 год. На второй - 2023 год с символом в виде кролика. В комментариях интернет-пользователи отметили, что работы выполнены профессионально, аккуратно, однако высказали недоумение - почему автор решил с 2022 годом сразу же "проводить в последний путь" и 2023 год.

"С 2023 годом сразу все понятно", - шутят интернет-пользователи.

Отметим, что ранее на всю страну прогремел ледовый городок в Нижневартовске. Горожанам не понравилась Снегурочка, которую они из-за мощных пропорций и злого выражения лица, назвали "Снегуркой-халком". Также горожан напугали зайцы из льда и снега. В комментариях вартовчане предположили, что у них в городе проходит конкурс на "самого страшного зайца".

Представитель подрядчика "Проминвестэнерго" Игорь Важенин, которому общественники во время приемки высказали претензии на предмет несоответствия городка эскизам, высказался в стиле: "художники так видят". Впрочем, лицо Снегурочке сделали более добрым и приветливым, тотальные фигуры также были поправлены, а некоторые - подкрашены, после чего вартовчане стали жаловаться на краску, которая осталась на куртках детей.

Сейчас подрядчик обещает поддерживать порядок в городке, стоимость которого составила около 10 млн руб., в течение двух месяцев.

Однако Нижневартовск не единственный город, который удивил страну необычными снежными фигурами. В Мегионе посетители ледового городка и пользователи соцсетей разглядели фаллический символ в фигуре зайчика с прижатыми ушами. А в Якутии местный художник сделал зайца из фекалий.