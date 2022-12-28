В Красноярске установили самый высокий в России флагшток с триколором

В Красноярске установили самый высокий флагшток в России. Высота его составляет 100 метров, он установлен на Николаевской сопке. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, триколор теперь будет виден практически отовсюду – и днем, и ночью.

"Мы многое делаем, чтобы подчеркнуть красоту уникальных мест краевой столицы, прославить их в национальном масштабе. На Дрокинской горе стоит самый большой в России поклонный крест, на Торгашинский хребет ведет самая длинная лестница. А новогодней елке на Татышевом нет равных по высоте. Стремиться быть лидерами во всем – в нашем характере", - написал Усс в своем Telegram-канале.