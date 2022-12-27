Наместник Киево-Печерской лавры призвал Зеленского не отбирать ее у УПЦ
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел призвал главу нынешнего украинского режима Владимира Зеленского не выгонять УПЦ из лавры.
Как сообщалось, режим не намерен продлевать договор аренды, который заканчивается 31 декабря. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что в музее ему подтвердили: "сверху" дана команда не продлевать договор. С 1 января УПЦ будет запрещен доступ в Трапезную церковь и главный храм лавры - Успенский собор, которые ранее были отреставрированы и фактически воссозданы УПЦ.
"Мы обращаемся к вам как к гаранту и просим вас дать людям молиться. Нам достаточно, когда враг бьет, нам достаточно того, когда люди сидят без света. Вы хотите забрать у них еще и веру? Хотите забрать последнюю надежду? Не делайте этого", – призвал наместник.
Митрополит Павел заверил, что все монахи молятся о ВСУ.
Как стало понятно из недавних заявлений Зеленского, все лавры будут отняты у Церкви и переданы раскольникам. Режим уже начала проверку "законности" их использования.
Многие эксперты полагают, что в ситуации с Церковью на Украине есть и "заслуга" священноначалия УПЦ, которое занимало лояльную к режиму позицию.