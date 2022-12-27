Наместник Киево-Печерской лавры призвал Зеленского не отбирать ее у УПЦ

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел призвал главу нынешнего украинского режима Владимира Зеленского не выгонять УПЦ из лавры.

Читайте также: Зеленский начал вводить санкции против неугодных иерархов УПЦ

Как сообщалось, режим не намерен продлевать договор аренды, который заканчивается 31 декабря. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что в музее ему подтвердили: "сверху" дана команда не продлевать договор. С 1 января УПЦ будет запрещен доступ в Трапезную церковь и главный храм лавры - Успенский собор, которые ранее были отреставрированы и фактически воссозданы УПЦ.

"Мы обращаемся к вам как к гаранту и просим вас дать людям молиться. Нам достаточно, когда враг бьет, нам достаточно того, когда люди сидят без света. Вы хотите забрать у них еще и веру? Хотите забрать последнюю надежду? Не делайте этого", – призвал наместник.

Митрополит Павел заверил, что все монахи молятся о ВСУ.

Как стало понятно из недавних заявлений Зеленского, все лавры будут отняты у Церкви и переданы раскольникам. Режим уже начала проверку "законности" их использования.

Многие эксперты полагают, что в ситуации с Церковью на Украине есть и "заслуга" священноначалия УПЦ, которое занимало лояльную к режиму позицию.