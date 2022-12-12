Зеленский начал вводить санкции против неугодных иерахов УПЦ

Глава украинского режима Владимир Зеленский ввел санкции против ряда иерархов канонической УПЦ.

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Под санкциями оказались: управляющий делами УПЦ митрополит Броварский и Бориспольский Антоний, у которого СБУ провела обыски; митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, известный своей твердой канонической позицией; митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий; митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон и другие иерархи. Всего в "черном списке" семь человек.

Помимо запретов, которые их не касаются (вывод капитала за границу, блокировка активов и др.), они лишены всех госнаград, им запрещены визиты, участие в заседаниях и переговорах с целью заключения любых соглашений.

Митрополит Лука сообщил, что решение Зеленского не стало для него сюрпризом.

"Политическая целесообразность активно диктует свои условия и требует таких решений. Попирая при этом и здравый смысл, и фундаментальные права человека, и Конституцию Украины, и элементарные моральные нормы (украинское законодательство запрещает вводить санкции против граждан Украины. - прим. Накануне.RU). Оглядываясь назад с чистой совестью, не боюсь сказать, что все эти годы наша епархия служила Богу и ближним, не разделяя граждан страны на "правильных" и "неправильных". Уверен, что и дальше будем продолжать свидетельствовать миру о Христе, исполняя его заповедь Любви!" - написал иерарх.

Он отметил, что наград у него не было, а волнует его только одно - ответ перед Богом. И он молится за тех, кто восстал на Церковь. И призвал свою паству тоже усиленно молиться за тех, "кто своими действиями "желает" нам спасения! Бог их имена знает".

На днях в Раду был внесен законопроект о запрете УПЦ и порядке захвата храмов раскольниками.