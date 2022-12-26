26 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Украинский режим в ближайшие дни запретит УПЦ вход в ряд храмов Киево-Печерской лавры - наместник

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что, по имеющейся у него информации, с января украинский режим закроет УПЦ доступ в ряд храмов лавры, в частности в Трапезную церковь и главный храм лавры - Успенский собор.
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Во время вечернего богослужения наместник сообщил верующим, что договор аренды Верхней лавры заканчивается, и режим не собирается его продлевать.

"Негласно нам подтвердили о том, что уже в следующую субботу и воскресение нас не пустят в этот храм - ни в один, ни в другой", − сказал наместник.

Он добавил, что режим строит козни Церкви. Владыка несколько раз звонил министру культуры, но тот ни разу не поднял трубку.

Как стало понятно из недавних заявлений Владимира Зеленского, все лавры будут отняты у Церкви и переданы раскольникам. Режим уже начала проверку "законности" их использования.

На днях Синод УПЦ обратился к Зеленскому, протестуя против санкций, введенных им в отношении ряда иерархов.

Многие эксперты полагают, что в ситуации с Церковью на Украине есть и "заслуга" священноначалия УПЦ, которое занимало лояльную к режиму позицию.

Теги: Украина, УПЦ, церковь



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