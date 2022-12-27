В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет ходить общественный транспорт в новогодние каникулы

В администрации Екатеринбурга рассказали о работе автобусов, трамваев и троллейбусов, а также метро в дни новогодних каникул.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в новогоднюю ночь наземный муниципальный транспорт будет работать на линии до 23:00, а метрополитен – до 00:00. С 1 по 8 января 2023 года общественный транспорт будет ходить по расписанию воскресного дня, начиная с 6:00.

По данным комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга, исключение составит первая половина дня 1 января, когда количество единиц на линии уменьшится на 50%. При этом первые рейсы отправления сохраняются.

Представители транспортных предприятий просят горожан заранее продумывать вопросы новогодней логистики.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле сделали бесплатный проезд в трамваях в новогоднюю ночь.