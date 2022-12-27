27 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Юрий Ломакин

На главной пешеходной улице Екатеринбурга появились огромные светящиеся фигуры

В понедельник в Екатеринбурге прошла церемония запуска новогодней подсветки улицы Вайнера.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на главной пешеходной улице расположились пять масштабных светящихся фигур: медведь, корабль с алыми парусами, винтажные скамейки с ажурными спинками, фотозона в виде конверта и арка. Каждое из украшений достигает в высоту и ширину нескольких метров.

Как пояснили в мэрии, это первый подобный проект в истории Екатеринбурга. Осуществить его удалось благодаря поддержке сотрудников компании "Сима-Ленд". Каждый из них выделил небольшую часть собственных средств на то, чтобы украсить уральскую столицу к Новому году.

светящиеся фигуры на улице Вайнера в Екатеринбурге(2022)|Фото: Юрий Ломакин

Напомним, на прошлой неделе в главном ледовом городке Екатеринбурга появились карусель, горки и скульптуры. Его открытие запланировано на 30 декабря.

светящиеся фигуры на улице Вайнера в Екатеринбурге(2022)|Фото: Юрий Ломакин

Теги: фигуры, Вайнера, подсветка, Екатеринбург



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