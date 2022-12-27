В Нижнем Тагиле сделали бесплатный проезд в трамваях в новогоднюю ночь

В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь будет бесплатный проезд в трамваях. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

"Приняли решение, что проезд в трамваях в новогоднюю ночь будет для тагильчан бесплатным. Начиная с полуночи и до утра, до выхода первых вагонов на линию 1 января 2023 года", - написал мэр на своей странице в соцсети.

Пинаев уточнил, что расписание движения в новогоднюю ночь будет доступно на сайте МУП "Тагильский трамвай".

Напомним, в декабре в Нижнем Тагиле произошло второе за год увеличение стоимости проезда в общественном транспорте.