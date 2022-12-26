Медведев предрек распад ЕС, создание Четвертого рейха и гражданскую войну в США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале разразился прогнозами на предстоящий 2023 г. По его словам, "многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных".

Среди десяти событий 2023-го, которые должны произойти, Медведев назвал повышение цены на нефть до $150 за баррель и цены на газ – до $5 тыс. долларов за 1 тыс. "кубов", распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС, захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.

Также Медведев полагает возможным появление Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и прочих маргиналов) и войну между Францией и Четвертым рейхом. Предрек бывший президент России и гражданскую войну в США.

"С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки", - подытожил Медведев.

Бывший президент России при этом не уточнил, в каком порядке произойдут эти события.