27 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.ru

В Китае обрадовались, услышав предсказание Медведева о распаде ЕС и гражданской войне в США

Читатели китайского портала "Гуаньча" оценили предсказания заместителя руководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на будущий год. Многие отметили, что согласны с прогнозами российского политика, однако заявили, что для реального выполнения всех описанных Медведевым условий потребуется больше времени.

"Каким бы ни был конечный результат, он просто потрясающий! Воздействие сравнимо с ядерной бомбой, и это то, что должно делать в информационной войне с Соединенными Штатами. Медведев, здорово!" — оценил пользователь "приходи и уходи свободно", его цитирует РИА Новости.

"Очень смело, очень приятно, мне нравится", - написал комментатор с ником "белые круги темные круги".

"Эти десять пунктов нереалистичны в качестве годового прогноза на 2023, но при расширении на ближайшие десять-двадцать лет значительная часть станет возможной", - считает пользователь "наблюдатель мирового класса".

"Было бы гораздо более правдоподобно, если бы вместо этого предсказывалось, что это произойдет в 2033 году. Распад ЕС и крах гегемонии доллара – вообще не нелепое предсказание", - отметил "не бей меня, смайлик".

Напомним, Медведев в своем Telegram-канале разразился прогнозами на предстоящий 2023 г. По его словам, "многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных".

Среди десяти событий 2023-го, которые должны произойти, Медведев назвал повышение цены на нефть до $150 за баррель и цены на газ – до $5 тыс. долларов за 1 тыс. "кубов", распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС, захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.

Также Медведев полагает возможным появление Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики "и прочих маргиналов") и войну между Францией и Четвертым рейхом. Предрек бывший президент России и гражданскую войну в США.

Теги: Китай, Россия, Дмитрий Медведев, прогноз



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Ранее 26.12.2022 21:25 Мск Медведев предрек распад ЕС, создание Четвертого рейха и гражданскую войну в США


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