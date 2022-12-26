Роскосмос предлагает продлить работу российского сегмента МКС до 2028 года

Роскосмос предлагает правительству продолжить работу российского сегмента МКС минимум до 2028 года. Соответствующие документы направлены в кабмин, сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Текущее соглашение действует до 2024 года.

"Мы пока говорим про 2028 год. Исторически продления шли отрезками по четыре года: у нас было соглашение до 2020 года, сейчас оно до 2024 года. Можно продлить до 2028 года, а дальше смотреть по обстановке и анализу технической и программной целесообразности", - цитирует Крикалева "Интерфакс".

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после начала военной спецоперации неоднократно заявлял, что Россия после 2024 года покинет МКС и займется созданием собственной орбитальной станции.