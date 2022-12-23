В Нижневартовске "Горэлектросетям" компенсируют 1,4 млн "недополученных" из-за взрыва дома доходов

Дума Нижневартовска рассмотрела вопрос о перераспределении дотаций от правительства Югры для балансировки бюджета, передает корреспондент Накануне.RU.

В списке вопросов было выделение средств на возмещение затрат филиалу АО "Городские электрические сети", управлению теплоснабжения города Нижневартовска, Югорскому фонду капитального ремонта в связи с освобождением от соответствующих платежей в течение шести месяцев жителей дома 6А по ул. Мира, где произошло частичное обрушение здания из-за взрыва газа.

Всего "Городским электрическим сетям" компенсируют почти 1,4 млн руб. недополученных доходов. Против этого выступила фракция КПРФ. Депутат Степан Повх предложил снять вопрос с голосования, так как, по его словам, не проводились проверки правильности и обоснованности расчетов. Однако вопрос все же был рассмотрен в течение всего пяти минут и поддержан большинством голосов от "ЕР".

Напомним, взрыв газа произошел 4 декабря. В результате обрушилась часть дома, погибли девять человек, в их числе – четыре ребенка. Возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир. Ипотечников разрушенной пятиэтажки не стали освобождать от выплат по жилищным займам.