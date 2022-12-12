Муниципалитеты Югры получат 221,5 миллионов рублей для балансировки бюджетов

Муниципалитеты Югры получат 221,5 млн руб. для балансировки бюджетов. Об этом в своем telegram-канале сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято на заседании правительства автономного округа.

Нижневартовск, Мегион, Урай, Когалым, Покачи, Березовский, Кондинский, Советский, Нефтеюганский районы получат дотацию на обеспечение авансирования оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениям. На обеспечение доли софинансирования при приобретении жилья для переселения граждан из аварийного жилья деньги выделены Пыть-Яху, Березовскому, Советскому, Нефтеюганскому районам.

Березовскому району выделены средства на частичное возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров воздушным и водным транспортом.

Белоярский район получит деньги на предоставление компенсации предъявленных платежей "Газпром Трансгаз Югорск" за объекты коммунального комплекса к "ЮКЭК-Белоярский".

Нижневартовск получит дополнительные средства на возмещение затрат филиалу акционерного общества "Городские электрические сети", управлению теплоснабжения города Нижневартовска, Югорскому фонду капитального ремонта в связи с освобождением от соответствующих платежей в течение шести месяцев жителей дома 6А по ул. Мира, где произошло частичное обрушение здания из-за взрыва газа.

Также средства выделены Белоярскому, Березовскому, Советскому, Ханты-Мансийскому районам, Мегиону, Нягани, Пыть-Яху на погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками.