Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Ижевск, где проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

Шойгу, в частности, проинспектирует производственные мощности предприятия концерна "Калашников", которое выпускает высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение.

Ранее сообщалось, что визит президента РФ Владимира Путина на "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле внезапно отменили. Источники полагали, что глава государства должен был посетить секретный цех №130, где собирают танки, и провести совещание по гособоронзаказу.