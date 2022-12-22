Банки улучшили работу в зоне СВО после жалоб от семей мобилизованных уральцев
Сразу три банка решили усовершенствовать банковское обслуживание участников специальной военной операции и их семей. Об этом в своих соцсетях написал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Ранее уже обращался в ЦБ с просьбой наладить работу своих сотрудников с семьями мобилизованных и даже предлагал организовать работу военно-полевых банкиров. Ответ поступил по ВТБ, Промсвязьбанку (ПСБ) и Сбербанку.
ВТБ:
- Участник СВО может по телефону заказать для близких родственников дополнительную карту к своему счету.
- Смягчены требования к блокировке средств при операциях, осуществляемых без согласия клиента. В число таких людей входят близкие родственники мобилизованного.
ПСБ
- Увеличивает в зоне СВО количество передвижных пунктов кассовых операций (+2 до конца декабря). В мобильных пунктах участник СВО сможет как совершить онлайн-операцию, так и оформить выпуск дополнительной карты для своего близкого родственника.
- Близкие родственники мобилизованного без нотариальной доверенности могут снимать со счета его банковской карты до 15 тыс. рублей. Для этого им необходимо предоставить документ, подтверждающий родство.
- При звонке в колл-центр мобилизованный получает приоритет в очереди, чтобы он максимально быстро попал на соответствующего эксперта.
Сбербанк
- Поскольку банкоматов на территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской области нет, мобилизованные могут без комиссии снимать деньги в банкоматах ПСБ и РНКБ.
- Через кнопочный телефон по единому контактному номер "900" можно перевести деньги другому физлицу по номеру телефона или карты.
"В целом, мне позиция ЦБ понятна. Позиция правильная. Там открыты к изменениям и заинтересованы в том, чтобы создать для участников СВО и их семей беспроблемный доступ к банковским услугам. Конечно, вопросы остаются. Продолжим решать их в рабочем формате", - добавил Иванов.
Ранее депутат рассказывал о проблеме солдат, с которой справились бы военные банкиры.