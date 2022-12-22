Банки улучшили работу в зоне СВО после жалоб от семей мобилизованных уральцев

Сразу три банка решили усовершенствовать банковское обслуживание участников специальной военной операции и их семей. Об этом в своих соцсетях написал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Ранее уже обращался в ЦБ с просьбой наладить работу своих сотрудников с семьями мобилизованных и даже предлагал организовать работу военно-полевых банкиров. Ответ поступил по ВТБ, Промсвязьбанку (ПСБ) и Сбербанку.

ВТБ:

Участник СВО может по телефону заказать для близких родственников дополнительную карту к своему счету.

Смягчены требования к блокировке средств при операциях, осуществляемых без согласия клиента. В число таких людей входят близкие родственники мобилизованного.

ПСБ

Увеличивает в зоне СВО количество передвижных пунктов кассовых операций (+2 до конца декабря). В мобильных пунктах участник СВО сможет как совершить онлайн-операцию, так и оформить выпуск дополнительной карты для своего близкого родственника.

Близкие родственники мобилизованного без нотариальной доверенности могут снимать со счета его банковской карты до 15 тыс. рублей. Для этого им необходимо предоставить документ, подтверждающий родство.

При звонке в колл-центр мобилизованный получает приоритет в очереди, чтобы он максимально быстро попал на соответствующего эксперта.

Сбербанк

Поскольку банкоматов на территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской области нет, мобилизованные могут без комиссии снимать деньги в банкоматах ПСБ и РНКБ.

Через кнопочный телефон по единому контактному номер "900" можно перевести деньги другому физлицу по номеру телефона или карты.

"В целом, мне позиция ЦБ понятна. Позиция правильная. Там открыты к изменениям и заинтересованы в том, чтобы создать для участников СВО и их семей беспроблемный доступ к банковским услугам. Конечно, вопросы остаются. Продолжим решать их в рабочем формате", - добавил Иванов.

Ранее депутат рассказывал о проблеме солдат, с которой справились бы военные банкиры.