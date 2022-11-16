Депутат Госдумы предложил отправить сотрудников банков на фронт

Для решения проблемы с перечислением выплат мобилизованным и их семьям следует посылать самих сотрудников банков на фронт. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"У мобилизованных, а также их родных возникает масса проблем при общении с банками. Источник проблем: недоступность клиента. Потому что клиент в зоне СВО, где нет ни связи, ни банкоматов. У нас есть полковые батюшки, у нас есть военные корреспонденты. Сейчас нужны военно-полевые банкиры. Специалисты с полномочиями и планшетами, которые бы в бронике и в каске курсировали по фронтам и оперативно решали вопросы мобилизованных клиентов", - написал Иванов в своем Telegram-канале.

В связи с этим депутат уже обратился к председателю ЦБ с двумя просьбами. Первое - необходимо донести до банков новые принципы взаимодействия с мобилизованными. Второй же просьбой стала организация работы передвижных банковских офисов на территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, семьи мобилизованных не останутся без Нового года - все выплаты за декабрь поступят до 25 числа первого зимнего месяца. Корректировка сроков в декабре является исключением. В остальные месяцы выплаты также будут осуществляться по ранее установленному графику.