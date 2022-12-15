15 Декабря 2022
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Политика
Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы рассказал о проблеме солдат, с которой справились бы военные банкиры

Очередной проблемой, с которой столкнулись военнослужащие РФ, стала невозможность скорректировать реквизиты по оформлению карты. Из-за этого ряду солдат до сих пор не перевели положенные выплаты. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"Выясняется, что в ряде случаев довольствие начислено, Минобороны деньги на счет переводит, но банк их возвращает обратно. Причина: неправильно заполненные реквизиты при оформлении карты. Почему это произошло – не так важно. Понятно, что в сентябре-октябре все происходило быстро, в эмоционально сложной обстановке. Допускаю, что могли ошибиться как сами мобилизованные, так и сотрудники банка", - написал депутат.

По его словам, именно в этой ситуации пригодились бы военно-полевые банкиры. Они бы смогли получить необходимую для оформления информацию напрямую от военнослужащего. На сегодняшний день часть мобилизованные до сих пор не получили денежное довольствие за октябрь и сентябрь.

Иванов также отметил, что ранее уже обращался в ЦБ с просьбой наладить работу своих сотрудников с семьями мобилизованных и даже предлагал организовать работу военно-полевых банкиров, однако ответа пока не получил.

Это не единственный раз, когда парламентарий сетовал на работу банков в вопросе мобилизации. На Урале сестру и мать военнослужащего донимают с требованием погасить кредит родственника. При этом в банке отказывают семье в оформлении на мужчину кредитных каникул, пока он лично не подаст заявление.

Теги: банкир, Госдума, военный



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