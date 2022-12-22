22 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Песков рассказал о сути послания Путина Си Цзиньпину

Послание президента РФ Владимира Путина главе КНР Си Цзиньпину касалось двусторонних отношений, международной обстановки и вопросов продвинутого стратегического партнерства между Россией и Китаем.
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"Оно касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки и также касалось продвинутых отношений, продвинутого стратегического партнерства между Россией и Китаем", - цитирует РИА Новости ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на вопрос о том, в чем заключалось послание Путина главе КНР.

На уточняющий вопрос о том, предполагается ли, что на него должен последовать ответ председателя КНР, Песков сказал: "При необходимости".

"Дело в том, что постоянно происходит обмен и рабочими посланиями и другими мессенджами, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в Пекине. Встреча прошла в государственной резиденции, сообщает китайское гостелевидение.

Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин в Пекине(2022)|Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева / t.me/medvedev_telegram

Политики обсудили взаимодействие РФ и КНР и международные вопросы, включая конфликт на Украине, сообщили в секретариате замглавы Совбеза. Си Цзиньпин выразил надежду на то, что стороны сохранят "рациональность, сдержанность и проведут всеобъемлющий диалог".

Также сообщается, что Медведев передал Си Цзиньпину послание президента РФ Владимира Путина, где говорится о беспрецедентном уровне диалога РФ и КНР.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпинь



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Ранее 21.12.2022 10:37 Мск Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина


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