Песков рассказал о сути послания Путина Си Цзиньпину

Послание президента РФ Владимира Путина главе КНР Си Цзиньпину касалось двусторонних отношений, международной обстановки и вопросов продвинутого стратегического партнерства между Россией и Китаем.

"Оно касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки и также касалось продвинутых отношений, продвинутого стратегического партнерства между Россией и Китаем", - цитирует РИА Новости ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на вопрос о том, в чем заключалось послание Путина главе КНР.

На уточняющий вопрос о том, предполагается ли, что на него должен последовать ответ председателя КНР, Песков сказал: "При необходимости".

"Дело в том, что постоянно происходит обмен и рабочими посланиями и другими мессенджами, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в Пекине. Встреча прошла в государственной резиденции, сообщает китайское гостелевидение.

Политики обсудили взаимодействие РФ и КНР и международные вопросы, включая конфликт на Украине, сообщили в секретариате замглавы Совбеза. Си Цзиньпин выразил надежду на то, что стороны сохранят "рациональность, сдержанность и проведут всеобъемлющий диалог".

Также сообщается, что Медведев передал Си Цзиньпину послание президента РФ Владимира Путина, где говорится о беспрецедентном уровне диалога РФ и КНР.