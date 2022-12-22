24 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Песков: Во время визита Зеленского в США призывов к миру не прозвучало

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал визит Владимира Зеленского в США.

"Безусловно, мы следили за этим, мы знакомились со всей поступающей информацией", - цитирует его РИА Новости.

Официальный представитель Кремля заявил, что ни от американского президента Джо Байдена, ни от самого Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям РФ и никаких призывов к миру.

По его словам, не прозвучало также ни одного предостережения Зеленскому от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса.

Напомним, Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, а также выступил перед Конгрессом.

Президент США на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что украинский лидер готов к поиску "справедливого мира" с Россией. Украинский лидер кивнул в ответ на эту фразу.

Теги: песков, зеленский, сша



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