Песков: Во время визита Зеленского в США призывов к миру не прозвучало

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал визит Владимира Зеленского в США.

"Безусловно, мы следили за этим, мы знакомились со всей поступающей информацией", - цитирует его РИА Новости.

Официальный представитель Кремля заявил, что ни от американского президента Джо Байдена, ни от самого Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям РФ и никаких призывов к миру.

По его словам, не прозвучало также ни одного предостережения Зеленскому от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса.

Напомним, Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, а также выступил перед Конгрессом.

Президент США на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что украинский лидер готов к поиску "справедливого мира" с Россией. Украинский лидер кивнул в ответ на эту фразу.