Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в Пекине. Встреча прошла в государственной резиденции, сообщает китайское гостелевидение.

Политики обсудили взаимодействие РФ и КНР и международные вопросы, включая конфликт на Украине, сообщили в секретариате замглавы Совбеза. Си Цзиньпин выразил надежду на то, что стороны сохранят "рациональность, сдержанность и проведут всеобъемлющий диалог".

Также сообщается, что Медведев передал Си Цзиньпину послание президента РФ Владимира Путина, где говорится о беспрецедентном уровне диалога РФ и КНР.

Отмечается, что стороны констатировали широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам, передает ТАСС.