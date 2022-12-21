21 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева / t.me/medvedev_telegram

Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в Пекине. Встреча прошла в государственной резиденции, сообщает китайское гостелевидение.

Политики обсудили взаимодействие РФ и КНР и международные вопросы, включая конфликт на Украине, сообщили в секретариате замглавы Совбеза. Си Цзиньпин выразил надежду на то, что стороны сохранят "рациональность, сдержанность и проведут всеобъемлющий диалог".

Также сообщается, что Медведев передал Си Цзиньпину послание президента РФ Владимира Путина, где говорится о беспрецедентном уровне диалога РФ и КНР.

Отмечается, что стороны констатировали широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам, передает ТАСС.

Теги: медведев, си цзиньпин, путин



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