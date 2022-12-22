"Деньги для ВСУ": в свердловском МВД раскрыли новый вид мошенничества

Свердловские полицейские фиксируют новый вид мошенничества, связанный с проведением специальной военной операции. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Артем Лаздынь.

По его данным, схема аферистов заключается в следующем: они звонят людям и заявляют, что на тех якобы пытаются оформить кредит, а деньги собираются переслать "на спонсирование ВСУ".

"А чтобы этого не допустить, предлагают оформить кредит, снять деньги и положить на "безопасный счет", который они скажут. Это бред и ерунда, не надо ничего оформлять. Позвоните на "горячую линию" вашего банка, либо на "телефон доверия" ГУ МВД. Вам расскажут, что это мошенники", - отметил подполковник Лаздынь.

Напомним, что за 11 месяцев 2022 года свердловчане уже перевели злоумышленникам больше 1,5 млрд рублей.