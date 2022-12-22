22 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловчане перевели мошенникам больше 1,5 млрд рублей

За 11 месяцев 2022 года на Среднем Урале стало фиксироваться меньше мошенничеств, но при этом значительно вырос ущерб. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил руководитель отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь.

По его данным, если за весь 2021 год ущерб от таких видов преступлений в регионе составлял 1,2 млрд рублей, то за 11 месяцев 2022 года эта цифра уже перевалила за 1,5 млрд рублей. Полицейский с горечью констатировал, что, несмотря на все проводимые профилактические мероприятия, свердловчане продолжают отдавать свои деньги злоумышленникам.

"Отдают просто в никуда, других слов у меня, к сожалению, нет. Некоторые становятся потерпевшими по несколько раз в году. В начале года обманули под предлогом игры на бирже – написали заявление, возбудили уголовное дело, проводится проверка. А через полгода опять наступают на те же самые грабли", - рассказал подполковник Лаздынь.

Среди способов отъема денег у населения он назвал известные "звонок из банка" или "звонок от сотрудника правоохранительных органов".

"Доходит до таких случаев, что представляются "генеральным прокурором" или "зампрокурора Свердловской области". Называют полностью данные и говорят, что вы можете стать жертвой мошенников. Необходимо оформить кредит и перевести его на счета, которые они скажут. Ну что за бред? Ну какой зампрокурора или прокурор области будет звонить гражданину? Это ерунда полнейшая!", - отметил представитель МВД.

Он подчеркнул, что никто из настоящих силовых структур не будет звонить гражданам и проводить финансовые сделки.

Напомним, ранее в полиции предполагали, что к концу года свердловчане могут перевести мошенникам больше 1,1 млрд рублей.

Теги: мошенники, переводы, ущерб, МВД



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