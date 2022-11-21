21 Ноября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уралец отбился от телефонного мошенника, задав ему вопрос "Крым чей?"

В Свердловской области лжесотрудники ФСБ, СК, прокуратуры, МВД и банков похитили у жителей региона уже 137 млн рублей. В полиции рассказали, как не стать жертвой аферистов, приведя в пример реальные случаи.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, за 10 месяцев 2022 года на Среднем Урале следственными подразделениями органов внутренних дел возбуждено 3 тыс. 806 уголовных дел по фактам обмана граждан. По его сведениям, из этого количества преступлений 145 эпизодов связаны со случаями, когда злоумышленники звонили людям, представляясь сотрудниками различных силовых структур.

"Основные способы, которыми пока успешно пользуются аферисты, связаны с запугиванием "клиента" тем, что на его имя неизвестные берут кредит либо срочно нужно защитить сбережения, так как они якобы находятся в опасности. После чего мошенники с подключением в криминальную схему псевдоспециалистов банковской сферы и правоохранительных ведомств требуют срочно перевести деньги на указанный аферистами счет, либо взять кредит и осуществить серию транзакций в пользу все тех же "доброжелателей", - отметил полковник Горелых.

(2018)|Фото: Накануне.RU

По его данным, с начала 2022 года общий ущерб жителям Свердловской области от действий мошенников уже превысил 1 млрд 150 млн рублей, из них 137 млн люди добровольно отдали лжесиловикам и липовым банковским службам безопасности.

"Это существенно больше, чем в прошлом году – за весь 2021 год потери граждан составили 1 млрд 200 млн рублей. Хочу особо отметить, что настоящие полицейские и банковские специалисты гражданам на телефон никогда не звонят по вопросам денежных операций", - уточнил представитель МВД.

Он также рассказал, что сыщики фиксируют большое количество звонков аферистов с территории других государств, в том числе и с Украины.

"Однажды произошел курьезный случай, когда мужчина, которому поступил звонок от неизвестного, понял, что его хотят "развести" и задал звонившему простой вопрос: Крым чей? Реакция была – хоть ролик для "Ералаша" снимай. Любитель чужих денег стал юлить, как уж на сковородке, и всячески избегать ответа на поставленный вопрос. Дело закончилось тем, что в конце "доброжелатель" стал угрожать России скорой расправой и спешно бросил трубку, дав таким образом понять, что он является сторонником националистов. С тех пор, если тому гражданину поступают подобного рода звонки мошенников, он всегда задает этот простой вопрос. Говорят, жертвой аферистов смекалистый молодой человек так и не стал", - добавил Валерий Горелых.

Напомним, что недавно телефонные мошенники, притворившиеся сотрудниками Центробанка, на протяжении недели вытягивали деньги у тагильского пенсионера.

Теги: мошенники, полиция, звонки, МВД



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