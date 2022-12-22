"Улучшений нет". В Киеве тяжелейшая ситуация с электроэнергией

В Киеве самая тяжелая из всех регионов Украины ситуация с электроэнергией. Об этом заявил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

Он сообщил, что некоторые районы получают свет по 2-3 часа в день, некоторые до пяти часов, а есть и такие, где света нет со времени последнего обстрела.

"Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования. Ключевая проблема - сети. Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования - ноль", - сообщил Коваленко.

Он признал, что изменений к лучшему нет. А если удары будут еще, то станет только хуже.

Спикер Киевской администрации Михаил Шаманов добавил, что свет подается лишь изредка и до плановых отключений еще далеко.

Накануне директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что Киев может вернуться к плановым отключениям света только через неделю, но и в этом случае свет будет подаваться максимум на несколько часов в сутки.

"Учитывая характер повреждений, я думаю, что киевлянам следует готовиться к тому, что в следующие по меньшей мере две-три недели наличие электричества в течение 4-6 часов в доме - это хорошая новость", - приободрил Харченко.

На Украине режим ведет постоянные проверки операторов системы распределения электроэнергии. Уже выявили 193 нарушения.