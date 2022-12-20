В Киеве заявили, что света хватает только для 20% населения

Гендиректор украинской компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Киеве еще долго будут длительные отключения света, так как электроэнергии хватает только для пятой части потребителей, а графики откючений, "понятное дело, не работают".

"Десять часов без света – это, к сожалению, реальность на сегодняшний день. Как быстро вернемся к стабилизационным [отключениям], предсказать трудно. Энергетики на всех уровнях элементарно не успевают восстановить работоспособность системы между прилетами", – написал он.

Вчера многие районы города были на целый день отключены от энергии. В энергокомпании ДТЭК заявили, что из-за новых ударов по энергообъектам в Киеве вводятся экстренные отключения света. Они не будут подчиняться графикам. Глава администрации области Алексей Кулеба сообщил о повреждении критической инфраструктуры в регионе.

Накануне мэр города Виталий Кличко призвал киевлян пользоваться пунктами обогрева. Он заявbл об "остром дефиците энергоснабжения" и признал ухудшение ситуации, но оценил дефицит лишь на уровне 50%.

Как иронизируют в Киеве и других городах республики, там происходят не веерные отключения света, а веерные включения.