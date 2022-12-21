21 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Около четверти россиян заявили о выборочных сокращениях в компаниях

Четверть граждан России заявили о выборочных сокращениях в своих компаниях в текущем году.

Согласно исследованию HeadHunter, еще 6% заявили, что им удалось добиться повышения. 50% опрошенных отрицательно ответил на вопрос о том, происходили ли в его компании сокращения сотрудников 2022 году. Чаще других о сохранении штата компании заявляли представители профессиональной сферы «Закупки», юристы, медики и фармацевты, работники науки и образования, а также госслужащие.

47% россиян также рассказали, что в их должности не произошло изменений, должности 5% переименовали без изменения функционала. Добиться повышения удалось лишь 6% опрошенных, а понижение затронуло 5% респондентов. О том, что их сократили, заявили 22% респондентов.

Большинство граждан в настоящее время трудятся в офисе, на производстве или другой территории работодателя (57%), дистанционно работают 24% опрошенных, а 19% трудятся в гибридном графике.

Расширение производства в экономике оказалось заложником рынка труда – его возможности для роста почти исчерпаны, считают в ЦБ РФ.

Теги: сокращения, увольнения, безработица, работа



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