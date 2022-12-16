На фоне последствий мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы - ЦБ

Расширение производства в экономике оказалось заложником рынка труда – его возможности для роста почти исчерпаны, считают в ЦБ РФ.

"Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда", - говорится в сообщении регулятора, посвященном ключевой ставки.