Над Белгородской областью сбиты четыре американские ракеты HARM

Над Белгородской областью сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщает Минобороны России.

Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

18 декабря над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате обстрела пострадали 10 человек, один погиб. Кроме того, после ночного обстрела Краснояружского района было ранено два человека.

Очевидцы рассказали, что жители Белгорода впервые получили смс об обстреле, в которых их попросили спуститься в подвал (укрытие). Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании правительства области сообщил, что смс-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела, а информация МЧС пришла операторам сотовой связи через 30-40 минут. Он поручил полностью пересмотреть систему оповещения населения.