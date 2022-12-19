19 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат Госдумы о выплатах мобилизованным: Есть хорошая новость и не очень

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, как проходят выплаты денежного довольствия мобилизованным за сентябрь-ноябрь.
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Как написал политик в своем Telegram-канале, завтра, 20 декабря – последний день, когда мобилизованные должны получить деньги за ноябрь. По словам Иванова, "есть хорошая новость и не очень хорошая".

"Хорошая. Пока мне только лишь несколько написали о том, что им не заплатили за ноябрь. Значит, система работает. Работает в целом без сбоев. Не очень хорошая. Пишет немало и тех, кто получил все за ноябрь, но до сих пор ему не пришли деньги за октябрь. Плюс есть буквально единичные случаи, когда человек вообще ничего не получил, даже за ноябрь", - рассказал депутат.

Он добавил, что вместе с военной прокуратурой продолжает устранять последствия сбоев, которые на начальном этапе происходили в финансовом блоке Минобороны.

Напомним, недавно Максим Иванов рассказывал, что один из мобилизованных уральцев не может получить доступ к своей карточке с выплатой.

Теги: мобилизованные, выплаты, Иванов



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