Уральский мобилизованный не может получить доступ к карточке с выплатой

Житель Среднего Урала, получивший выплаты за участие в спецоперации, не может получить доступ к своему счету. Снять или перевести деньги не может и его семья, однако банк ничем помочь не может.

Об истории рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, ранее супруга военного жаловалась на то, что ее супругу не выплатили деньги за октябрь. После вмешательства в дело военной прокуратуры, средства на счет поступили, однако теперь ими никто не может воспользоваться.

"Муж в 32 в/г открыл счет и оформил карту, но не активировал ее. Так и уехал в зону СВО. Он пытался решить проблему там, командиры отпустили в город в отделение банка. В банке, к сожалению, по словам родственницы, все только усложнили. Зачем-то оформили второй счет и дали вторую карту. А первую так и не разблокировали. Сегодня боец на передовой, в отделение банка неизвестно когда попадет. Денежное довольствие по-прежнему приходит на заблокированную карту", - рассказал парламентарий.

По его словам, солдат занимает у однополчан на сигареты, в то время как супруга сводит коны с концами. Иванов заверил, что будет разбираться в инциденте.

Это не первая проблема, с которой сталкиваются мобилизованные, когда речь заходит о банках. Сестру и мать военнослужащего донимают с требованием погасить кредит родственника. При этом в банке отказывают семье в оформлении на мужчину кредитных каникул, пока он лично не подаст заявление.

Иванов ранее уже обращался в ЦБ с просьбой наладить работу своих сотрудников с семьями мобилизованных и даже предлагал организовать работу военно-полевых банкиров, однако ответа пока не получил.