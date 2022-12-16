16 Декабря 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: телеграм-канал Максима Иванова

Депутат Госдумы: Свердловский военкомат проснулся от спячки и начал работать

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов поделился мнением о работе нового военкома региона Юрия Аксенова.
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Напомним, в ноябре Аксенов сменил Сергея Чиркова на посту военного комиссара Свердловской области. До этого он возглавлял комиссариат в республике Марий Эл.

Как написал сегодня Максим Иванов в своем Telegram-канале, он получил от нового военкома первый ответ на свой запрос по отсрочке (от мобилизации, - прим. ред.) для многодетных отцов.

"Сам факт достаточно оперативного ответа говорит о том, что с приходом нового руководителя областной военкомат проснулся от спячки и начал работать, исходя из интересов мобилизованных и Вооруженных Сил РФ, а не личного комфорта и затейливых принципов", - отметил депутат.

Напомним, ранее Иванов жестко разнес работу свердловских военкоматов. По его мнению, там процветают "равнодушие, формализм и барская лень".

Теги: Иванов, военком, депутат



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