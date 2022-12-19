Санкции на российскую нефть скажутся на бюджете Тюменской области

Санкции на российскую нефть скажутся на бюджете Тюменской области. По данным РБК-Тюмень, российская нефть дешевле, чем запланировано в региональном бюджете.

По данным областного департамента экономики, прогноз социально-экономического развития региона на 2023 год сформирован на основе сценарных условий развития РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, внутренних и внешних условий, ожидаемых тенденций социально-экономического развития области.



"Сценарные условия развития экономики Российской Федерации включают цены на нефть марки Urals (мировые): в 2023 году – $70,1 за баррель, в 2024 году – $67,5 и в 2025 году – $65", – говорится в сообщении.

Цена на нефть Urals с 15 ноября по 14 декабря 2022 года составила $57,49 за баррель, или $419,7 за тонну. При этом, по данным Минфина, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года составила $57,49 за баррель, или $419,7 за тонну.

По оценкам экспертов, добыча нефти в регионе сократится из-за санкций, так как ранее нефтекомпании были ориентированы на западного клиента, то и доходы скорее всего сократятся, соответственно налоговые поступления в бюджет региона станут меньше.

Однако какая именно стоимость нефти будет в следующем году до конца не понятно. По словам доцента кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Ивана Вилкова, в бюджете 2022 года налоговые поступления по последним данным заложены в размере 202 млрд рублей, а в 2023 году уже в размере 185 млрд – очевидное снижение доходов.



"В бюджете учтено влияние рестрикций в отношении нашей страны, но сложность в чем? До конца оценить влияние этих санкций невозможно, нельзя оценить точный объем нефти, которой мы будем торговать, кто будет покупать, по какой цене, много вопросов", – сообщает издание со ссылкой на Ивана Вилкова.

По словам эксперта экономического факультета РУДН Андрея Баглея, $60 за баррель – не критично при учете, что себестоимость российской нефти менее $30 за баррель. При этом еще в ноябре с учетом всех скидок российская нефть торговалась на уровне $60-63 за баррель, а с начала декабря рыночная стоимость опустилась до $53. Эксперт полагает, что доходы бюджета региона сократятся на 20-30%, что вернет их к значениям 2019-2020 гг. Это обосновывается отсутствием такой сверхприбыли у нефтяных компаний, как в 2021 и 2022 годах. Доходы бюджета Тюменской области могут упасть до уровня 2016 года, кризисного для всей мировой нефтяной промышленности.

"Но это в случае, если рассматривать только доходы от нефти", – отмечает Андрей Баглей.

По словам эксперта нефтегазовой сферы Виктора Русиновича отказ от импорта российской нефти странами ЕС и вступившее в силу решение о введении ценового "потолка" Евросоюза, стран G7 и Австралии приводят к сокращению рынка покупателей российской нефти, что позволяет другим, не поддержавшим санкции странам, требовать максимальные скидки.

Эмбарго Евросоюза на российскую нефть, перевозимую танкерами, вступило в силу с 5 декабря. Также с 5 декабря начал действовать потолок цен на нефть из РФ, который ввели ЕС, G7 и Австралия. Ранее Совет ЕС установил верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель.

Российские власти предупреждали, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам. Вице-премьер Александр Новак заявил о проработке механизмов запрета на введение потолка цен на нефть. Он подчеркнул, что Москва готова при необходимости и сократить добычу.