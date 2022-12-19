19 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В полиции рассказали о семье подростка, найденного мертвым в Екатеринбурге

В МВД рассказали о семье пропавшего в Екатеринбурге 14-летнего подростка, которого накануне обнаружили мертвым на улице.
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Напомним, 16 декабря юноша ушел из квартиры дома по переулку Базовый и пропал. По факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Тело ребенка нашли в воскресенье днем на улице с признаками переохлаждения.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тело было обнаружено одной из поисковых групп за складским ангаром по переулку Базовый, неподалеку от крупного строительного торгового центра.

"При осмотре тела мальчика явных следов криминала не обнаружено, имелись признаки переохлаждения. Розыском пропавшего занимались 10 оперуполномоченных ОП №7 УМВД по Екатеринбургу и волонтеры поискового отряда "Прорыв". Погибший мальчик воспитывался в неполной семье. Ранее ни он, ни его отец в поле зрения полиции не попадали, в ПДН на учете не состояли", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, из первоначальных сведений после пропажи подростка следовало, что он 16 декабря около 20 часов ушел к другу в гости и не вернулся. Заявление в МВД поступило 17 декабря в 19:30.

"При себе юноша имел мобильный телефон, однако на звонки не отвечал. Более подробные и точные обстоятельства смерти школьника выясняют сыщики уголовного розыска и следователи Следственного комитета", - добавил представитель МВД.

Сейчас в СК устанавливают причины и условия, которые привели к случившейся трагедии.

Теги: подросток, полиция, розыск, Екатеринбург



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