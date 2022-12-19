19 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР заинтересовался делом о гибели подростка в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России поручил представить ему доклад об обстоятельствах смерти 14-летнего подростка в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что 16 декабря юноша ушел из квартиры дома по переулку Базовый в уральской столице и пропал. По факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В дальнейшем тело ребенка нашли на улице с признаками переохлаждения.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по ситуации. Глава федерального ведомства хочет узнать о ходе расследования данного уголовного дела.

Напомним, ранее в полиции рассказали о семье, в которой воспитывался погибший подросток.

Теги: Бастрыкин, доклад, подросток, дело, Екатеринбург



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