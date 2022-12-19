Глава СКР заинтересовался делом о гибели подростка в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России поручил представить ему доклад об обстоятельствах смерти 14-летнего подростка в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что 16 декабря юноша ушел из квартиры дома по переулку Базовый в уральской столице и пропал. По факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В дальнейшем тело ребенка нашли на улице с признаками переохлаждения.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по ситуации. Глава федерального ведомства хочет узнать о ходе расследования данного уголовного дела.

Напомним, ранее в полиции рассказали о семье, в которой воспитывался погибший подросток.