19 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Пропавший в Екатеринбурге подросток найден мертвым

В Екатеринбурге 14-летний подросток, который накануне ушел из квартиры дома по переулку Базовый и пропал, найден мертвым. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

По факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Тело ребенка обнаружили сегодня днем, районе одного из зданий по переулку Базовый с признаками переохлаждения. При внешнем осмотре явных признаков насильственной смерти не обнаружено

"По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, продолжаются допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы (в том числе, судебно-медицинская экспертиза для определения давности и точной причины смерти). Кроме того, в ходе расследования выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии", - говорится в сообщении ведомства.

Теги: подросток, школьник, поиски, уголовное дело



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