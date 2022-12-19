Челябинского хоккеиста экстренно прооперировали в Сургуте после попадания коньком в шею

Хоккеиста челябинской команды "Метеор Сигнал", получившего травму во время матча, экстренно прооперировали врачи Сургутского центра травматологии. Об этом сообщил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время хоккейного матча между командами "Олимпиец 2006" и "Метеор Сигнал" был травмирован вратарь челябинской команды. Конек игрока попал в шею голкипера. Спортсмену оказали экстренную помощь на льду и экстренно транспортировали в травмцентр.

"Сейчас, после операции, мальчик в ясном сознании, состояние стабильное тяжелое, лечение продолжается в отделении реанимации. Голкиперу - скорейшего выздоровления", - написал Алексей Добровольский в telegram-канале.