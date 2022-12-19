В Югре прокуратура выясняет обстоятельства травмирования челябинского хоккеиста во время матча

19 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Челябинская область Уральский ФО
Фото: SiTV.RU

В Югре прокуратура выясняет обстоятельства травмирования челябинского хоккеиста во время матча

Прокуратура проводит проверку информации о получении травмы хоккеистом во время матча в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 18 декабря. Во время хоккейного матча между командами "Олимпиец 2006" и "Метеор Сигнал" был травмирован вратарь челябинской команды. Конек игрока попал в шею голкипера. Спортсмену оказали экстренную помощь на льду и экстренно транспортировали в травмцентр.

Мальчика экстренно прооперировали врачи Сургутского центра травматологии.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка обеспечению охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, профилактики травматизма при проведении спортивных соревнований, оказанию неотложной медицинской помощи. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Теги: хоккеист, травма, матч, операция, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.12.2022 07:49 Мск Челябинского хоккеиста экстренно прооперировали в Сургуте после попадания коньком в шею


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети