В Югре прокуратура выясняет обстоятельства травмирования челябинского хоккеиста во время матча

Прокуратура проводит проверку информации о получении травмы хоккеистом во время матча в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 18 декабря. Во время хоккейного матча между командами "Олимпиец 2006" и "Метеор Сигнал" был травмирован вратарь челябинской команды. Конек игрока попал в шею голкипера. Спортсмену оказали экстренную помощь на льду и экстренно транспортировали в травмцентр.

Мальчика экстренно прооперировали врачи Сургутского центра травматологии.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка обеспечению охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, профилактики травматизма при проведении спортивных соревнований, оказанию неотложной медицинской помощи. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.