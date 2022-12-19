19 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Челябинская область
Фото:Накануне.RU

Челябинского хоккеиста, получившего травму во время матча, перевели из реанимации в палату

Хоккеиста челябинской команды "Метеор Сигнал", получившего травму во время матча в Сургуте, перевели из реанимации в палату отделения хирургии. Состояние спортсмена стабилизировалось, сообщили Накануне.RU в Сургутской клинической травматологической больнице.

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья. На стационарном лечении в больнице хоккеист пробудет еще около двух недель.

Инцидент произошел 18 декабря. Во время хоккейного матча между командами "Олимпиец 2006" и "Метеор Сигнал" был травмирован вратарь челябинской команды. Конек игрока попал в шею голкипера. Спортсмену оказали экстренную помощь на льду и транспортировали в травмцентр, где прооперировали. Проверку по инциденту проводит прокуратура.

Теги: хоккеист, травма, матч, операция,



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