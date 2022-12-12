В Минобороны объяснили, почему мобилизованных уральцев отправили на юг без подготовки

В Министерстве обороны России рассказали о судьбе части мобилизованных из 32-го военного городка Екатеринбурга, которых, по словам родственников, отправили на юг без подготовки. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал сегодня политик в своем Telegram-канале, еще в октябре он получил 200 обращений о том, что среди отправленных из 32-го городка были те, кто ни единого дня не проходил подготовку.

"Начал выяснять. Оказалось, что из сотни без подготовки уехали десятки. Большая часть отправленных все-таки имела боевую подготовку, полученную, в том числе, во время военных действий. Проинформировал Генштаб о ситуации, попросил вот таких совсем "зеленых" направить на полигоны для занятий. Приложил список фамилий", - рассказал Иванов.

В ответе Минобороны, на который ссылается депутат, говорится, что мобилизованных уральцев, действительно, оперативно направили на юг, чтобы избежать скопления личного состава. После этого, по данным Иванова, все неподготовленные мобилизованные 10 дней проходили военную подготовку на полигонах ЮВО.

"Сегодня мобилизованные из Свердловской области получают боевой опыт в ходе реальных военных действий", - заключил депутат.

Напомним, ранее региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила, что за время СВО из плена удалось вернуть 13 свердловчан.