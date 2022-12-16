16 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Редактор сайта Коммерсантъ-Урал Татьяна Дрогаева скончалась после тяжелого инсульта

Редактор сайта Коммерсантъ-Урал Татьяна Дрогаева скончалась после тяжелого инсульта. Врачи неделю боролись за ее жизнь. Ей было 37 лет.

Как сообщает Ъ-Урал, инсульт произошел 10 декабря во время командировки в Карабаш. Татьяну вертолетом доставили в Челябинск, нейрохирурги областной больницы боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. Сегодня утром после шести дней комы она умерла не приходя в сознание.

Татьяна Дрогаева на протяжении многих лет работала в ИД "Коммерсантъ", несколько лет возглавляла челябинскую редакцию издания, а также занимала пост главного редактора городского портала Е1.ru. В 2008-2009 годах она работала журналистом Накануне.RU. Последние три года Татьяна была редактором сайта "Коммерсантъ-Урал" в Екатеринбурге. 

Татьяна Дрогаева была настоящим профессионалом и надежным другом. Редакция Накануне.RU скорбит и выражает соболезнования родным и близким Татьяны.

Теги: татьяна дрогаева, инсульт, смерть



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