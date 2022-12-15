15 Декабря 2022
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Запад готовится к худшим сценариям развития украинского конфликта, - Washington Post

Из-за повреждения украинских энергосистем Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта, сообщает The Washington Post.

"Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу", — говорится в материале.

Авторы публикации охарактеризовали текущую ситуацию как "сценарий судного дня, известный как кризис платежного баланса".

Также отмечается, что украинцы могут массово выехать из страны, вывезя крупные объемы финансов, что может привести к обвалу национальной валюты.

Кроме того, украинская экономика может сократиться на пять процентов, увеличив 33-процентное падение. В результате Киев будет нуждаться в дополнительных 2 млрд долларов ежемесячно.

Ранее западные СМИ сообщали, что у Украины большие проблемы, ее экономика "разбита в пух и прах". Самая большая проблема в том, чтобы устранять разрушения, которые российские ракетные удары наносят экономике. И все это происходит в то время, когда поток западной помощи, в которой нуждается Украина, может сократиться из-за ухудшения экономической ситуации на самом Западе.

Теги: запад, украина, украинский конфликт



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