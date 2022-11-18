18 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Экономика В бывшем СССР Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

NYT: У Украины огромные проблемы с экономикой

Несмотря на захват правобережья Херсонской области, у Украины большие проблемы. Ее экономика "разбита в пух и прах". А затяжной конфликт на истощение, который, по-видимому, будет иметь место, окажет еще большее давление. Об этом пишет The New York Times.
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Даже если украинские боевики будут продолжат захват территорий, расходы Киева на ведение боевых действий и удовлетворение материальных потребностей граждан будут только расти. Самая большая проблема в том, чтобы устранять разрушения, которые российские ракетные удары наносят экономике. И все это происходит в то время, когда поток западной помощи, в которой нуждается Украина, может сократиться из-за ухудшения экономической ситуации на самом Западе.

За последние недели Россия поразила около 40% энергетической инфраструктуры Украины, вызвав веерные отключения по всей стране. Во втором квартале, по данным Нацбанка Украины, безработица достигла 35%. Уровень бедности, который в 2020 году составлял 2,5%, к декабрю может вырасти до 25%, а к концу следующего года — до 50%. Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП страны в этом году сократится на 35%, по другим оценкам - до 40%.

Массированные ракетные удары начались сразу после устроенного Украиной взрыва на Крымском мосту (в США признают этот факт. - прим. Накануне.RU). Электросеть Украины остается главной мишенью. В следующем году Киев планировал заработать 1,5 мдрд евро от импорта электроэнергии в ЕС, но теперь придется рассчитывать на иностранных поставщиков, чтобы удовлетворить внутренние потребности.

"Украина отчаянно нуждается в постоянном притоке огромных сумм помощи, но этот "спасательный круг" может оказаться под угрозой из-за тревожных экономических тенденций на Западе. Годовая инфляция в еврозоне выросла до 10,7%. В США, несмотря на хорошие новости по некоторым ключевым экономическим показателям, ее темп составляет 7,7%; в Великобритании — 11,1%. И поскольку центробанки уже реагируют на это повышением ключевых ставок, западные экономики могут скатиться в рецессию. Запад поклялся поддерживать Украину до тех пор, пока российские войска не покинут ее территорию. Но экономические трудности, вызванные этим вооруженным конфликтом, окажутся куда более труднопреодолимыми", - заключает автор.

Теги: Украина, помощь, экономика



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