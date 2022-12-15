15 Декабря 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: информационно-просветительский отдел УПЦ.

Арестович неожиданно выступил против запрета УПЦ

Советник главы офиса Владимира Зеленского и главный военный спикер режима Алексей Арестович заявил, что запрет УПЦ только навредит режиму.
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Напомним, в начале декабря Зеленский инициировал фактический запрет канонической Церкви, а уже через несколько дней в Раду был внесен законопроект о том, чтобы отнять лавры и передать раскольникам, а захват храмов УПЦ упростить. В ежедневном режиме СБУ проводит обыски в храмах и монастырях во всех областях.

Арестович выступил с той позиции, что в УПЦ идут "очень серьезные процессы эмансипации от Москвы", и режим должен, наоборот, возглавить их, а не запрещать Церковь.

"Запрет Церкви как таковой, к которой себя относят миллионы украинцев, без помощи в освобождении от влияния… У меня иногда впечатление, что подобное законотворчество заказывает российская разведка", – увидел Арестович "руку Москвы".

На днях Зеленский начал вводить санкции против иерархов УПЦ. При этом глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект не означает автоматического запрета УПЦ. Это может быть приглашением к торгу. Телеграм-канал "Резидент" писал, что митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию предложили перейти в раскольническую "единую поместную церковь", сохранив все приходы УПЦ и даже получив автономию.

Канал "ЗеРада", однако, пишет, что уничтожение УПЦ - это заказ Госдепа, поэтому он будет и дальше выполняться. Религиозная вражда - одна из самых глубоких, и она должна стать пропастью между россиянами и жителями Украины.

Теги: УПЦ, церковь, Украина



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