12 Декабря 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
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Приглашение к торгу? Киев допустил, что не запретит УПЦ

Глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект о запрете РПЦ на Украине не означает автоматического запрета УПЦ.
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Он написал, что, по мнению большинства членов его комитета, на Украине нет религиозной организации, которая была бы частью религиозных организаций России. А найденные "антиукраинские" материалы не свидетельствует о коллаборационизме со стороны УПЦ.

"Мы призываем граждан и народных депутатов Украины не распространять ложную информацию о запрете УПЦ или любой другой религиозной организации", - заявил чиновник.

При этом внесенный в Раду законопроект подводит почву под запрет УПЦ, отъем лавр в пользу раскольников и захват храмов.

Интересно, что он был неожиданно раскритикован Главным научно-экспертным управлением Рады. В отзыве на документ говорится, что он присвоит название "православный" только тем организациям, которые перейдут в подчинение раскольнической "единой поместной церкви". Также отмечается, что государство не имеет права устанавливать какие-либо преимущества для тех или иных религиозных организаций. Cвязь с РПЦ, за которую могут запретить религиозную организацию, никак не прописана, что даст повод закрывать религиозные общины по усмотрению режима. Авторы ссылаются и на то, что запрет УПЦ ослабит "необходимую консолидацию общества".

Комитет Потураева, тем не менее, законопроект одобрил и рекомендовал Раде принять его. Многие политики и чиновники активно поддерживают запрет Церкви.

В начале декабря глава службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан заявила, что в уставе УПЦ нет никакого упоминания о связи с РПЦ, а значит, и запрещать УПЦ не за что. Характерно, что через несколько дней она была уволена.

Заявление Потураева может быть приглашением в торгу. Телеграм-канал "Резидент" пишет со ссылкой на источник в офисе Зеленского, что митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию предложили перейти в раскольническую "единую поместную церковь", сохранив все приходы УПЦ и получив автономию. Ранее предстоятель УПЦ твердо стоял на защите священных канонов, а в 2018 году, когда киевский режим и Фанар объединяли раскольников, заявил, что Церкви предлагают стать политической организацией.

На днях в Киеве произошло важное событие. Когда в Киево-Печерской лавре отмечалась 32-я годовщина епископской хиротонии митрополита Онуфрия, на него пролилась Кровь Христа. Причиной стало то, что митрополиту Николаевскому и Вознесенскому Питириму стало плохо и он толкнул Онуфрия. Пролитие Святых Даров считается большим грехом, даже если это сделано по неосторожности, потому что православные христиане верят, что это Кровь Христа. В сети обсуждают, что это может быть предзнаменованием каких-то событий. Тем более что инцидент произошел накануне праздника иконы Божьей Матери "Знамение".

Теги: УПЦ, церковь, Украина



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