Выход российских космонавтов в открытый космос на МКС прервали по техническим причинам

Выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Проковьева и Дмитрия Петелина на МКС отменен по техническим причинам.

"Выполнение программы ВКД-56 было прервано по техническим причинам. До начала процедуры открытия выходных люков по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Сейчас причину неполадок ищет специальная комиссия.