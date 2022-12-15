Преподавателя из Первоуральска вызовут в суд за поддержку "бандеровского режима"

Преподаватель Первоуральского металлургического колледжа Артема Изгагин предстанет перед судом за поддержку "бандеровского режима". На него уже составлен протокол по ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", а материалы дела переданы судье. Соответствующая информация накануне появилась в картотеке Первоуральского городского суда.

Напомним, Артем Изгагин опубликовал в своих соцсетях несколько постов, где одевался в вышиванку, фотографировался с украинским флагом, скандировал лозунги "За мир" и называл граждан РФ "скотами". На такое поведение обратил внимание глава первоуральского городского отделения Молодой Гвардии "Единой России" Дмитрий Маштаков, который попросил директора ПМК Ольгу Антипину разобраться в ситуации.

К свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой уволить преподавателя обратился депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В свою очередь студенты металлургического техникума вместе с родителями заявили о готовности вступиться за Артема Изгагина.