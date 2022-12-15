Член преступного сообщества из Екатеринбурга больше 7 лет скрывался в Боливии

Направлено в суд уголовное дело Артема Кальте, годами скрывавшегося на территории Боливии. Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, его обвиняют в участии в преступном сообществе и мошенничестве.

Как полагает следствие, с 2008 по 2012 год в Москве и Екатеринбурге руководители ООО "Энергострим" Татьяна Муромцева, Татьяна Бондарева, а также Кальте, Роман Михальченко, Денис Ващенко и другие, действуя в составе преступного сообщества под руководством гендиректора компании Юрия Желябовского, похитили более 2,9 млрд рублей у энергосбытовых организаций. Как показало расследование, они совершали фиктивные сделки об оказании услуг по оперативному сопровождению работы на оптовом рынке электроэнергии с участием подконтрольных им ООО "Легарт" и ООО "Финанстрейдинг".

"С января по июнь 2012 года при участии Кальте похищены денежные средства ОАО "Брянскэнергосбыт", ОАО "Курскрегионэнергосбыт", ОАО "Смоленскэнергосбыт" и других сбытовых компаний на сумму более 25 млн рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, Артем Кальте больше семи лет скрывался от следствия в Боливии, но был задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России.

Сейчас дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Курска. Как добавили в Генпрокуратуре, расследование в отношении скрывшихся Желябовского, Муромцевой, Бондаревой и других неустановленных соучастников продолжается.