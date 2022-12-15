Член преступного сообщества из Екатеринбурга больше 7 лет скрывался в Боливии

15 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Член преступного сообщества из Екатеринбурга больше 7 лет скрывался в Боливии

Направлено в суд уголовное дело Артема Кальте, годами скрывавшегося на территории Боливии. Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, его обвиняют в участии в преступном сообществе и мошенничестве.

Как полагает следствие, с 2008 по 2012 год в Москве и Екатеринбурге руководители ООО "Энергострим" Татьяна Муромцева, Татьяна Бондарева, а также Кальте, Роман Михальченко, Денис Ващенко и другие, действуя в составе преступного сообщества под руководством гендиректора компании Юрия Желябовского, похитили более 2,9 млрд рублей у энергосбытовых организаций. Как показало расследование, они совершали фиктивные сделки об оказании услуг по оперативному сопровождению работы на оптовом рынке электроэнергии с участием подконтрольных им ООО "Легарт" и ООО "Финанстрейдинг".

"С января по июнь 2012 года при участии Кальте похищены денежные средства ОАО "Брянскэнергосбыт", ОАО "Курскрегионэнергосбыт", ОАО "Смоленскэнергосбыт" и других сбытовых компаний на сумму более 25 млн рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, Артем Кальте больше семи лет скрывался от следствия в Боливии, но был задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России.

Сейчас дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Курска. Как добавили в Генпрокуратуре, расследование в отношении скрывшихся Желябовского, Муромцевой, Бондаревой и других неустановленных соучастников продолжается.

Теги: мошенничество, Боливия, следствие, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети