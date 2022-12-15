В Екатеринбурге коллекторы одолели своими звонками участника СВО

15 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге коллекторы одолели своими звонками участника СВО

В Екатеринбурге судебные приставы помогли участнику СВО, которому постоянно названивали коллекторы.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в ведомство обратился житель уральской столицы, который в данный момент является участником специальной военной операции. Мужчина пожаловался на многочисленные телефонные звонки с требованиями о возврате задолженности.

Приставы выяснили, что еще в 2008 году между уральцем и банком был заключен кредитный договор, право требования по которому уступлено банком юридическому лицу. Фирма занимается возвратом просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенном в соответствующий государственный реестр. При этом весь долг по кредитному договору был погашен в 2016 году, но это не помешало новому кредитору с февраля 2022 года привлечь коллекторов.

Те начали названивать мужчине, который сейчас принимает участие в СВО. Судебные приставы установили, что телефонные переговоры велись с нарушением закона. А представленная потерпевшим детализация услуг по его абонентскому номеру, полученная у оператора сотовой связи, стала главным доказательством.

В отношении юридического лица составили административный протокол. После обращения мужчины в ГУФССП по Свердловской области звонки от коллекторов прекратились.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Екатеринбурге коллекторов оштрафовали за письма женщине с угрозами.

Теги: коллекторы, звонки, СВО, приставы, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети