В Екатеринбурге коллекторы одолели своими звонками участника СВО

В Екатеринбурге судебные приставы помогли участнику СВО, которому постоянно названивали коллекторы.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в ведомство обратился житель уральской столицы, который в данный момент является участником специальной военной операции. Мужчина пожаловался на многочисленные телефонные звонки с требованиями о возврате задолженности.

Приставы выяснили, что еще в 2008 году между уральцем и банком был заключен кредитный договор, право требования по которому уступлено банком юридическому лицу. Фирма занимается возвратом просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенном в соответствующий государственный реестр. При этом весь долг по кредитному договору был погашен в 2016 году, но это не помешало новому кредитору с февраля 2022 года привлечь коллекторов.

Те начали названивать мужчине, который сейчас принимает участие в СВО. Судебные приставы установили, что телефонные переговоры велись с нарушением закона. А представленная потерпевшим детализация услуг по его абонентскому номеру, полученная у оператора сотовой связи, стала главным доказательством.

В отношении юридического лица составили административный протокол. После обращения мужчины в ГУФССП по Свердловской области звонки от коллекторов прекратились.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Екатеринбурге коллекторов оштрафовали за письма женщине с угрозами.