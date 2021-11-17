В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали за письма женщине с угрозами

В Екатеринбурге судебные приставы наказали коллекторскую организацию за частые почтовые уведомления женщине с требованиями выплатить долг по микрокредиту. При этом никакого кредита она не брала.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, к ним обратилась за помощью жительница уральской столицы. Она рассказала, что на ее почтовый адрес поступило уведомление, что она якобы заключила в микрофинансовой организации договор микрозайма, по которому образовалась просроченная задолженность.

Однако женщина никаких договоров не заключала. Получив такое письмо, она тут же обратилась в правоохранительные органы по факту мошенничества с использованием ее персональных данных. Позднее в ее адрес стали приходить уведомления о передаче долга в сторонние организации по возврату просроченной задолженности. А затем коллекторы стали слать письма с требованием отдать долг.

Более того, текст одного из писем содержал признаки оказания психологического давления в виде устрашения. Тогда жительница Екатеринбурга обратилась к судебным приставам. Те провели расследование, по итогам которого был составлен протокол об административном нарушении в отношении ООО "РСВ". Организации назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.